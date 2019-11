En dehydreret og forbrændt koala er bragt til et koala-hospital i Port Macquarie. Det var her, at også koalaen Lewis blev bragt til, efter en kvinde havde halet den ned af et brændende træ i den australske delstat New South Wales. Mange hundrede koalaer skønnes at være døde under de voldsomme skov- og naturbrande i delstaten.

Koalaen Lewis blev reddet i flammerne - men klarede den ikke

Koalabjørnen Lewis klarede den ikke.

Det skriver det australske nyhedsbureau AAP.

Lewis blev i sidste uge fanget i flammerne under voldsomme skovbrande i den australske delstat New South Wales.

Redningsaktionen blev filmet og set over hele verden. Det var en bedstemor, Toni Doherty, som flåede sin skjorte af for at få koalaen ned af et brændende træ nær byen Port Macquarie

Det stærkt forbrændte dyr blev bragt til et hospital for koalaer i byen. Mens koalaen fik behandlet sine alvorlige brandsår, blev den navngivet Ellenborough Lewis. Opkaldt efter Toni Dohertys barnebarn.

Men tirsdag kom den triste nyhed: Lewis er død.

- I dag har vi taget beslutningen at lade Ellenborough sove ind, skriver dyrehospitalet på Facebook.

Videre hedder det, at man prøvede at behandle brandsårene. Men dyrlægerne måtte konstatere, at de var for alvorlige.

Koalabjørnen havde brandsår på hænder, fødder, arme og på indersiden af benene.

Dyrehospitalet havde på forhånd understreget, at det ikke ville holde brandskadede koalaer i live, hvis det indebærer for store lidelser for dyrene.