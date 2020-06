Knivangreb i Reading bliver betragtet som terrorhandling

Tre mennesker blev dræbt og tre hårdt såret efter et knivstikkeri i en park i den engelske by.

En 25-årig mand fra Reading blev anholdt på stedet. Manden formodes at være ene om handlingen. Politiet leder ikke efter øvrige mistænkte.

I første omgang blev angrebet ikke betegnet som terror. Men søndag oplyser The Thames Valley Police, at handlingen nu opfattes som terror. Derfor har antiterrorpoliti overtaget efterforskningen.

- Antiterrorpoliti kan nu bekræfte, at knivstikkeriet, som skete i Reading i går, er blevet erklæret en terrorhandling, oplyser The Thames Valley Politi i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sky News og Reuters rapporterer med henvisning til "sikkerhedskilder", at den formodede gerningsmand er en 25-årig mand fra Libyen.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, siger søndag, at han er forfærdet over knivstikkeriet i Reading lørdag.

Johnson oplyser, at regeringen er klar til at lave lovændringer, hvis der er behov for det.

- Hvis der er ændringer, som skal laves for at hindre sådanne hændelser i at finde sted igen, så vil vi ikke tøve med at handle, siger han ifølge Reuters.

Tidligere søndag oplyste sundhedsminister Matt Hancock, at man holdt nøje øje med situationen.

- Det bliver ikke betragtet som en terrorhandling. Men vi overvåger situationen tæt, lød det fra Hancock til BBC.

Men senere søndag er politiet altså kommet frem til, at handlingen skal efterforskes som terror.

Øjenvidnet Lawrence Wort har fortalt til nyhedsbureauet PA, at der var mange mennesker til stede i parken, da en mand pludselig begyndte at græde af uforklarlige årsager og derefter angreb en gruppe på omkring ti personer.

Ifølge vidnet stak manden tre personer hårdt i halsen eller nakken og under armene. Så vendte han sig rundt og begyndte at løbe mod vidnet, der flygtede fra parken.

Parken i Reading har de seneste uger lagt græs til Black Lives Matter-demonstrationer. Men hændelsen skal ikke have noget med demonstrationerne at gøre ifølge britisk politi.