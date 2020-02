Knap hvert tiende næsehorn i Botswana er dræbt siden april

- Jeg kan bekræfte, at 46 næsehorn er blevet dræbt af velorganiserede krybskytter mellem april sidste år og til i dag, siger Moemi Batshabang, vicedirektør i departementet for vilde dyr.

En stor andel af Botswanas næsehorn er blevet slået ihjel de seneste ti måneder. Det oplyser en talsperson for regeringen mandag.

Den internationale organisation Save The Rhino har tidligere estimeret, at der lever 500 næsehorn i det afrikanske land, og de dræbte dyr svarer derfor til næsten ti procent af landets samlede bestand af næsehorn.

Dyrene er blevet slået ihjel i Moremi Vildtreservat, der ligger i den nordlige del af landet.

- Krybskytteri er steget med en alarmerende hastighed i dette område. Stigningen i krybskytteri af både sorte og hvide næsehorn er bekymrende og usædvanligt, siger Moemi Batshabang.

Næsehorn er fredede i Botswana.

Dyrene slås typisk ihjel for deres horn, der især er en efterspurgt vare i Asien, hvor hornene kan sælges for op mod 60.000 dollar per kilo. Det svarer til omkring 413.000 danske kroner.

Hornene bruges blandt andet i medicin og som afrodisiakum til at øge sexlyst og -evner.

Botswana grænser op til Sydafrika, der er hjemstavn for 80 procent af verdens næsehorn og samtidig et yndet sted for krybskytter.

Alene sidste år blev 594 næsehorn slået ihjel der, hvilket dog er et fald på 23 procent i forhold til året forinden.

Der er mindre end 25.000 næsehorn tilbage i den afrikanske natur på grund af krybskytteri. 5000 af dem er sorte næsehorn.