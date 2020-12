Med mundbind for ansigtet passerer et par forbi en af de store turistattraktioner i den italienske hovedstad - Colosseum. Regeringen har indført strikse tiltag både i Rom og andre dele af Italien for at nedbringe smittespredningen.

Knap en ud af 1000 i Italien er døde med corona i år

Italien rykker op som nummer tre på listen over lande med flest coronadødsfald per million indbyggere.

Italien har rundet 60.000 dødsfald blandt coronasmittede.

Det skete, da yderligere 564 dødsfald blev føjet til statistikkerne søndag, meddeler landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I alt er 60.078 mennesker døde med coronasmitte i Italien, siden udbruddet nåede til Europa i begyndelsen af året.

I det seneste døgn er der desuden bekræftet næsten 19.000 nye tilfælde af smitte ud af de 163.550 personer, der er blevet testet.

Det er en nedgang i forhold til døgnet inden, hvor Italiens sundhedsmyndigheder registrerede lidt over 21.000 nye smittetilfælde. Her blev 194.984 mennesker testet.

Italien ligger nummer seks på listen over de lande, der i absolutte tal har flest coronadødsfald, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Målt i dødsfald per million indbyggere har Italien nu overhalet Spanien og er nummer tre på listen over lande med flest dødsfald relativt set.

Knap en ud af 1000 indbyggere i Italien - eller 1000 per million indbyggere - er døde med coronasmitte i år.

Det høje relative dødstal i Italien er kun overgået af to andre lande i verden, når man fraregner små stater med under en million indbyggere.

Det er Belgien, der har knap 1500 døde per million indbyggere, og Peru med lidt over 1100 coronarelaterede dødsfald per million indbyggere, viser tal fra statista.com.

Kun to lande i Europa har registreret over 60.000 coronarelaterede dødsfald. Ud over Italien er det Storbritannien, der til dato har 61.111 coronadødsfald, viser opgørelsen fra Johns Hopkins University.