Knap 70 lig er bjærget efter bådulykke på Niger-floden

De nigerianske myndigheder har fundet ligene af omkring 70 ofre for en kæntringsulykke på Niger-floden tidligere denne uge, oplyser talsmænd for redningsmandskab.

- 67 af de omkomne er bjærget, mens 22 mennesker blev reddet. Dykkere fortsætter med at søge efter flere omkomne, siger Abubakar Dakingari, talsmand for Kebbi-delstatens guvernør.

Træbåden havde mellem 100 og 200 mennesker om bord, ifølge forskellige vurderinger fra lokale myndigheder og øjenvidner.

Båden var sejlet fra Niger-delstaten i den centrale del af Nigeria og var på vej til Kebbi-delstaten, da den forliste og sank.

Det oplyste Abdullahi Buhari Wara, administrative leder af Ngaski-distriktet, efter forliset.

Båden var godkendt til at sejle med 80 passagerer. Ud over, at der kan have været op mod dobbelt så mange med som tilladt, sejlede båden også med tungt gods, blandt andet store sække med sand fra en guldmine.

Det er ikke usædvanligt, at der sker ulykker med de overfyldte både på Nigerias floder og farvande.

Tidligere på måneden druknede 30 mennesker, da en overfyldt båd kæntrede under et stormvejr i Niger-delstaten.

Båden knækkede midt over, efter at have ramt en træstub. For det meste skyldes ulykkerne, at bådene er overfyldte eller dårligt vedligeholdt. I regnsæsonen er det ofte dårligt vejr, der resulterer i ulykker.

Niger-floden er den vigtigste flodrute i Vestafrika. Den løber gennem Guinea og til det nigerianske Niger-delta. Floden er en vigtig transportrute for mange handlende i Vestafrika.