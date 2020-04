Knap 600 coronasmittede er døde i New York på et døgn

I løbet af det seneste døgn er yderligere 594 mennesker døde, mens de var smittet med coronavirus i delstaten New York, der er den hårdest ramte af USA's delstater.

Dagen inden var antallet af døde 630.

Dermed er i alt 4159 patienter, der var smittet med virusset, døde, siden udbruddet begyndte.

New York delstat har i det seneste døgn bekræftet 8327 nye smittetilfælde og er nu oppe på i alt 122.031 bekræftede smittede, siger Cuomo.

Men der er også gode nyheder, påpeger guvernøren. Antallet af patienter, der bliver udskrevet fra hospitalerne i New York er tre gange så højt som antallet af nye patienter, der bliver indlagt.

Det letter det store pres på hospitalsvæsnet, siger han.

Delstaten New York har mere end en tredjedel af det samlede antal bekræftede coronatilfælde i hele USA.

Over 40 procent af de dødsfald, der er registreret i USA, er sket i New York.

Søndag viser en opgørelse fra Johns Hopkins University, at 8503 mennesker er døde i hele USA. Opgørelsen er endnu ikke opdateret med tal fra andre delstater.

Men der er med meget stor sandsynlighed et ukendt antal dødsofre, der ikke tælles med i de statistikker, siger eksperter til Washington Post.

Landets sundhedsmyndigheder medregner kun de dødsofre, der gennem en laboratorietest er blevet bekræftet smittet med coronavirus.

- Vi ved, at det er en undervurdering, siger Kristen Nordlund, talskvinde for det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

En del mennesker, der dør hjemme eller på plejehjem uden at være blevet testet for sygdommen, tæller ikke med i statistikkerne.

Også personer, der er døde af blandt andet lungesygdomme i begyndelsen af coronaudbruddet, er ikke testet og talt med i statistikkerne, siger epidemiologer til avisen.