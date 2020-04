Knap 2000 coronapatienter er døde i USA på et døgn

Dermed er der sket en stigning i antallet af registrerede dødsfald på 24 timer på 54 procent.

Ifølge det amerikanske medie CNN er mange af dødsfaldene fundet sted i delstaten New York.

Tirsdag aften dansk tid meldte New York, at 731 personer havde mistet livet det seneste døgn som følge af virusset.

Det er det hidtil højeste antal coronadødsfald, delstaten har registreret på et enkelt døgn, sagde guvernør Andrew Cuomo tirsdag.

Cuomo understregede, at antallet af døde er en sen indikator på, hvordan smittespredningen udvikler sig. Han pegede på, at antallet af indlæggelser ikke ser helt så slemt ud.

Delstaten mener stadig, at smittekurven er ved at flade ud, takket være de tiltag, der er indført.

I alt er 12.895 coronapatienter i USA døde.

Flere end 398.000 personer i USA er blevet testet positive for coronavirus. Heraf er omkring 22.000 erklæret raske igen. Man regner dog med et stort mørketal.

USA er det land i verden med flest smittetilfælde, mens Italien har registreret flest dødsfald med over 17.100 omkomne.

USA's præsident, Donald Trump, advarede i weekenden på et pressemøde om, at USA gik ind i en af de hårdeste uger nogensinde med "mange dødsfald".

Medicinske eksperter i Det Hvide Hus har tidligere sagt, at mellem 100.000 og 240.000 amerikanere kan dø i pandemien.

På et pressemøde i Det Hvide Hus natten til onsdag dansk tid, sagde Trump dog, at det ikke var sikkert, at det ville blive så slemt alligevel.