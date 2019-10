BERLIN: En demonstrant i mandagens protest for at blokere den centrale Potsdamer Platz i Tysklands hovedstad. Det skete som markering af Extinction Rebellions ikke-voldelige demonstrationer for klimaet de kommende to uger rundt om i 60 vestlige storbyer.

Klimarebeller vil skabe ravage verden over

Extinction Rebellion slår til: I 60 vestlige storbyer går unge i de næste uger på gaden for at blokere trafikken og tvinge politikere til indsats for klimaet.

Et ulmende globalt klimaoprør er ved at bryde ud i lys lue. Fra New Zealand til London gik tusinder af unge mennesker mandag på gaden for at tvinge verdens magthavere til at handle for klimaet.

