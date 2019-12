Onsdag fremlagde EU-Kommissionen en stor klimaplan, hvor kernen er et mål om klimaneutralitet i 2050. Det skal EU's stats- og regeringschefer allerede torsdag eftermiddag tage stilling til. Tre lande blokerer fortsat, mens 25 støtter målet. Her ankommer formand Ursula von der Leyen til Europa Parlamentet.

Klimaplan præsenteres som EU's månelanding

Hjertet i planen er et langsigtet mål om, at der skal være balance mellem udledning og optag af CO2 i midten af dette århundrede. Altså klimaneutralitet i 2050.

Vi befinder os i en nødsituation, erklærede EU-Kommissionen onsdag og fremlagde en køreplan for, hvordan man vil forsøge at styre uden om en klimakatastrofe.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her