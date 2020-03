Klimaminister er enig med Thunberg: EU-lov mangler ambition

Svenskeren sagde onsdag, at EU med loven "giver op" i klimakampen.

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er torsdag formiddag igen klar til at kritisere et udspil til en EU-klimalov, når hun møder medlemslandenes klima- og miljøministre.

Så langt går klimaminister Dan Jørgensens (S) kritik ikke, men han peger på flere mangler og problemer med udspillet.

- Hun har ret i en del af sin kritik, siger han før mødet.

Han savner mere "ambitiøst indhold" og peger som det mest centrale på fraværet af et skærpet reduktionsmål for 2030. Aktuelt er EU's reduktionsmål for 2030 på 40 procent målt i forhold til niveauet i 1990.

Det er ifølge klimaforskere helt utilstrækkeligt, hvis man vil have et klimaneutralt EU om 30 år.

EU-Kommissionen nævner "50-55 procent i klimaloven", men man vil først lave konsekvensanalyser - og vende tilbage i september.

- Det er jeg meget bekymret over. Jeg har også været initiativtager til et brev, hvor vi er i alt 12 lande, der har skrevet under, som lægger pres på EU-Kommissionen. Vi bliver nødt til at lave dette tidligere, siger Dan Jørgensen.

De 12 lande vil have målet på plads senest i juni. Det krav har ministeren drøftet torsdag morgen på et formøde med andre EU-lande og første næstformand i EU-Kommissionen Frans Timmermans.

- Heldigvis er der stor opbakning fra mange lande i ministerrådet til at sige meget tydeligt til EU-Kommissionen, at dette er ikke godt nok.

Nogle EU-lande siger, at EU-klimaloven skal gøre EU klimaneutralt som union. Timmermans sagde onsdag, at klimaneutralitet skal gælde for hvert medlemsland i 2050, og loven vil gøre det juridisk bindene.

Der er altså forskellige læsninger og meninger om det spørgsmål.

- Vi er nødt til at være mere ambitiøse på den måde forstået, at det ikke kan være for EU som helhed. Det skal være hvert land, siger Dan Jørgensen.