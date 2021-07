Klimaeksperter frygter ny tv-kanal fra Fox

New York Times fortæller, at Fox News Media prøver håndplukke de bedste vejrværter fra tv-stationer landet over.

En kanal, der skal tage kampen op med den populære The Wheather Channel, som sender vejrudsigter døgnet rundt.

Det vil Fox også.

Fox-seerne skal have vejrudsigter. De skal have nyheder om vejr og katastrofer, der opstår på grund af tørke, regn, orkaner eller andet.

Og de skal have det hele tiden.

Ifølge en pressemeddelelse fra Fox vil kanalen anvende "topmoderne teknologi".

Ved enhver udvikling i vejret vil der være "prognose-eksperter", skriver The Guardian.

Nyheden har vakt bekymring hos klimaeksperter.

Fox News, der har været tidligere præsident Donald Trumps favorit-nyhedskanal, er kendt for studieværter, der ikke rigtig tror på en menneskeskabt klimakrise.

De har talt problemerne ned.

Kritiseret klimaaftalen fra 2015 fra Paris, som Trump også trak USA ud af.

Studieværten Laura Ingraham har betegnet den svenske aktivist Greta Thunberg som "hjernevasket".

Sean Hannity, en anden vært, har sagt, at venstrefløjens "besættelse af klimaet" er et politisk værktøj.

Fox News er den foretrukne nyhedskanal for millioner af konservative amerikanere.

Hvis de også slår ind på den nye vejrkanal, og studieværterne er lige så klimaskeptiske som de andre Fox-værter, kan det give problemer, advarer klimaeksperter.

- Fox News har adgang til og har stor tillid fra en lang række konservative amerikanere.

- Det er præcis det publikum, der mindst forstår de alvorlige trusler, som er fra klimaforandringer, siger Edward Maibach, direktør på George Mason Universitys Center for Kommunikation om Klimaforandringer, til The Guardian.

- Hvis Fox vælger at bruge sin adgang og troværdighed til at informere seere om realiteterne i klimaforandringer og deres indflydelse på vejret, kan det virkelig ændre noget, siger han.

- Men vælger de at give misinformation for at fremme politiske mål, bliver det en kæmpe bjørnetjeneste for amerikanere.

Geoffrey Supran, forsker i global opvarmning på Harvard University, har samme bekymring.

- Faren er, at hvis Fox perverterer nyheder om vejret, som de perverterer nyheder om klimaforandringer og energipolitik, vil millioner af amerikanere blive endnu mere vildledt om krisen.

En undersøgelse fra Yale University har ifølge avisen The Independent vist, at 48 procent af Fox News-seerne fejlagtigt tror, at mennesket er uden skyld i klimaforandringerne.

Avisen peger også på, at klimaskeptikeren Trump indirekte er årsag til, at den nye kanal er på vej.

Han tabte valget i efteråret og er ude af Det Hvide Hus.

Da han var præsident, havde Fox News, CNN og andre nyhedskanaler opgangstider.

Nu er seerne på vej væk fra nyhederne.

Nogle af dem slår over på den stadig mere populære Weather Channel, der bringer nyheder om de verserende naturbrande i blandt andet Californien.

I første halvdel af i år har vejrkanalen fået syv procent flere seere.