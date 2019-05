Den tyske bilgigant Volkswagens skandalesag om svindel med køretøjers forureningstal har været med til at styrke klima- og miljøbevidstheden blandt tyskerne. Her demonstreres der i Berlin.

Klima vender op og ned på tysk EU-valg

Tyske socialdemokrater står til at miste 12 mandater ved weekendens EU-valg, mens De Grønne står til at overtage pladsen som landets næststørste parti i EU.

Det kommer landets socialdemokratiske parti, SPD, til at mærke ved weekendens europaparlamentsvalg, hvor det står til at få kun 15 ud af Tysklands i alt 93 pladser ifølge de seneste meningsmålinger.

Tyske vælgere er over en bred kam blevet mere bekymrede for klimaforandringer, end for at deres rettigheder som arbejdere bliver krænket.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her