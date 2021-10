Kirkens dybe og onde ligegyldighed

De fleste ofre er drenge under pubertetsalderen, og der er mange af dem.

For mange børn og unge har kirken ikke været et sted, hvor man trygt kan finde trøst eller svar på livets store spørgsmål.

For mange børn og unge har kirken været noget nær det modsatte.

Den har været et helvede.

- Den katolske kirke er, næst efter kredsen af familie og venner, det miljø, hvor seksuelle overgreb er mest udbredt, står der i den rapport, som tirsdag blev offentliggjort i Frankrig om misbrug af børn i Frankrigs katolske kirke.

Rapporten har været to og et halvt år undervejs. Den mangeårige embedsmand Jean-Marc Sauvé har været formand for kommissionen, der har undersøgt kirken.

Sauvé lagde ikke fingrene imellem, da han præsenterede den uhyggelige rapport.

- Kirken har udvist en dyb, total og ond ligegyldighed i årevis, sagde han ifølge Reuters.

Den har beskyttet sig selv og ikke ofrene, der var udsat for systematisk misbrug, fortsatte han.

Det blev holdt skjult i årtier under "et slør af tavshed".

Sauvé fik opgaven med at undersøge kirken i 2018.

På det tidspunkt var der mange rapporter fremme om misbrug af børn i den katolske kirke i en stribe lande.

Der var svindende tillid til Frankrigs katolske kirke. Menigheden blev mindre og mindre.

Efter rapportens offentliggørelse er der kommet en reaktion fra pave Frans. Hans tanker går til ofrene, siger Vatikanet.

Eric de Moulins-Beaufort er ærkebiskop i Reims og præsident for biskoppernes konference, et råd for alle biskopper i Frankrig.

Han siger, at kirken skammer sig. At den vil gøre noget, at den beder om tilgivelse.

Det er dog tvivlsomt, om han kan regne med tilgivelse fra ofrene. Sauvé sagde, at problemerne stadig er der.

Han tilføjede, at helt op i 2000'erne var kirken ligeglad med ofrene.

Den tilgang til problemerne begyndte først for alvor at ændre sig i 2015-2016.

Ifølge rapporten har "mindst" 2900 til 3200 pædofile præster forbrudt sig mod børn i perioden fra 1950 til 2020.

Og det er så gået ud over 216.000 børn og unge. Men kun enkelte præster er blevet straffet disciplinært, og ingen har været genstand for kriminel efterforskning.

Sauvé sagde, at kirken nu må tage ansvar for det skete og sikre, at rapporter om misbrug overdrages til de juridiske myndigheder.

Videre anbefales det, at ofre får økonomisk erstatning, selv om det ikke kan fjerne traumet.

Blandt de tiltag, som kommissionen anbefaler kirken at indføre, er systematisk tjek af alle, der er i jævnlig kontakt med børn eller sårbare personer.

François Devaux, leder af en organisation for ofre, talte umiddelbart før præsentationen af rapporten:

- I er vanærende for menneskeheden, sagde han til kirkens repræsentanter.

- I dette helvede har der været afskyelige masseforbrydelser. Og der har været noget, der var værre, nemlig misbrug af tillid, misbrug af moral, misbrug af børn.