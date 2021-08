Kirkegængere i nedlukkede Sydney får coronabøder for at samles

Politiet i den australske delstat New South Wales har udstedt flere bøder til personer, der søndag aften deltog i en gudstjeneste i hjertet af storbyen Sydneys covid-19-epicenter.

Der er ifølge politiet blevet udskrevet nye bøder for 14.000 australske dollar - godt 64.000 kroner - til præsten og deltagerne i søndagens aftenprædiken i bydelen Blacktown i det vestlige Sydney. Det sker for ikke at bære mundbind.

Tidligere på ugen fik omkring 30 kirkegængere hver en bøde på 1000 dollar - knap 4600 kroner - for at have deltaget i prædikenen søndag aften. Selve kirken fik en bøde på yderligere 5000 dollar.

Søndag aften fik politiet i Sydney et tip om, at der fandt en mulig prædiken sted i kirken i Blacktown, der er hårdt ramt af coronasmitte for tiden.

Da betjente nåede frem, fandt de omkring 60 voksne og børn, der deltog i en prædiken inde i bygningen.

Deltagerne var fra forskellige områder i storbyens vestlige del, hvor der er indført særligt strenge restriktioner i øjeblikket.

I disse områder er smitten mest udbredt, og der er her indført et udgangsforbud fra klokken 21.00 til 05.00.

Desuden må folk i de mest udsatte områder kun have lov til at dyrke motion ude foran deres egen bolig og højst i én time om dagen.

I hele Sydney gælder det, at det er obligatorisk for alle at bære mundbind i det offentlige rum. Kun personer, der træner i det fri, er undtaget for kravet.