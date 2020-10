Kirgisisk præsident trækker sig for at stoppe uroligheder

Kirgistans præsident, Sooronbaj Jeenbekov, har torsdag valgt at trække sig fra posten.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax ifølge Reuters og AFP.

Beslutningen er truffet for at forhindre sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og demonstranter, der har krævet præsidenten afsat efter et parlamentsvalg, der fandt sted 4. oktober.