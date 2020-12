Kinesiske våbenfabrikker er blandt verdens største

Militærparade i Beijing sidste år, da kommunistpatiet i oktober markerede 70-årsdagen for oprettelsen af Folkerepublikken Kina. En ny rapport fra tænketanken Sipri i Stockholm indeholder for første gang data om kinesiske våbenfabrikker på en årlig oversigt over verdens 25 største våbenfabrikker.

Foto: Greg Baker/Ritzau Scanpix