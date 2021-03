Kinesiske butikker boykotter H&M på grund af uighursplid

Den svenske modekoncern Hennes & Mauritz (H&M) står over for en potentiel boykot i Kina efter at have taget afstand fra Kinas behandling af det muslimske mindretal uighurerne.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet har de store kinesiske e-handelsplatforme Pinduoduo, JD.com og Tmall fjernet tøj fra H&M fra deres hjemmesider.

Den svenske modekoncern har tidligere meldt ud, at den ikke vil bruge bomuld fra Xinjiang-regionen i Kina.

H&M skrev ifølge New York Times i en meddelelse sidste år, at koncernen "er dybt bekymret over meldinger fra organisationer og medier, der kommer med beskyldninger om tvangsarbejde og diskrimination af etniske og religiøse minoriteter" i Xinjiang.

Det link, som avisen deler til meddelelsen, er dog torsdag morgen ikke længere tilgængeligt på H&M's hjemmeside.

Den kinesiske modstand over for H&M kommer, efter at EU's udenrigsministre mandag besluttede at sanktionere Kina for brud på menneskerettighederne.

Det er de første nye sanktioner fra EU mod Kina i over 30 år.

Onsdag langede en ungdomsafdeling af Det Kommunistiske Parti i Kina ud efter H&M.

- Spreder rygter for at boykotte Xinjiang-bomuld, men ønsker også at tjene penge i Kina? Ønsketænkning, skriver ungdomsafdelingen på det sociale medie Weibo ifølge BBC.

Samtidig deler ungdomsafdelingen screenshots af H&M's pressemeddelelse fra sidste år.

Torsdag skriver det statsstyrede kinesiske medie Global Times ifølge nyhedsbureauet AP, at også tøj- og skomærkerne Burberry, Adidas, Nike og New Balance er kommet med "nedsættende udtalelser" om bomuld fra Xinjiang.

Flere kinesiske kendisser har ifølge BBC taget afstand fra de vestlige tøjmærker.

Ifølge menneskerettighedsorganisationer har Kina sendt op imod en million uighurer i såkaldte genopdragelseslejre.

I 1949 udgjorde uighurerne 90 procent af befolkningen i Xinjiang. I dag er de i mindretal efter års indvandring af etniske hankinesere.

Ifølge britiske The Guardian produceres over 20 procent af verdens bomuld i Xinjiang og 84 procent af Kinas.