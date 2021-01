Det lykkedes søndag redningsmandskab at redde en af de 22 kinesiske minearbejdere, der siden 10. januar har været fanget under jorden i den østlige provins Shandong.

Artiklen: Kinesisk minearbejder er reddet efter to uger under jorden

Redningsmandskab mangler stadig at nå frem til 21 andre minefolk, der er fanget under jorden efter eksplosion.

Kinesisk redningsmandskab har søndag reddet en af de 22 minearbejdere, der i to uger har været fanget under jorden i den østlige provins Shandong.

Det oplyser det kinesiske statsmedie CCTV.

Manden blev søndag fundet i anden sektion af minen tættere på overfladen, end der hvor ti minearbejdere, som redningsfolk indtil nu har fået kontakt med, befinder sig.

Ifølge CCTV er manden "ekstremt fysisk svækket".

En video på det kinesiske nyhedsbureau Xinhua News Agencys Twitter-profil viser, hvordan manden bliver løftet op fra jorden i en kurv sammen med redningsarbejdere.

Han blev efterfølgende båret væk og virkede ude af stand til selv at gå.

De i alt 22 guldminearbejdere blev fanget 10. januar i Hushan-minen nær byen Qixia, da en eksplosion blokerede udgangen.

Siden har redningsmandskab arbejdet desperat for at få dem ud. Men redningsaktionen bliver besværliggjort af, at der skal bores igennem tonsvis af hård granit for at nå ned til minearbejderne.

Sidste søndag lykkedes det redningsmandskab at få kontakt til 11 af arbejderne, der er fanget cirka 580 meter under jorden. Her lykkedes det også at få sendt mad og medicin ned til dem via små rør boret fra overfladen.

En af de 11 er senere død efter at være blevet hårdt såret af den indledende eksplosion.

Myndighederne tror, at en 12. minearbejder er fanget cirka 100 meter længere nede i et område fyldt med vand, der er begyndt at stige.

Redningsarbejdere oplyste fredag, at det kommer til at tage mindst 14 dage at nå ned til de minearbejdere, der er blevet oprettet kontakt til.

Håbet om at finde de resterende ni minearbejdere i live er så småt ved at svinde ind, da ingen har hørt fra dem siden eksplosionen for to uger siden.