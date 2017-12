Kinesisk bilfabrikant sætter slutdato for benzinkøretøjer

Det oplyser bestyrelsesformanden for Beijing Automative Group Co. (Baic), der ud over sine egne modeller også har joint ventures med udenlandske fabrikanter som Hyundai fra Sydkorea og Mercedes-ejeren Daimler AG.

En af Kinas største bilfabrikker vil inden for få år ophøre med at fremstille benzin- og dieselbiler. Fremover skal fokus være på miljøvenlige køretøjer.

- Vores mål er at indstille salg af vores egne konventionelle brændstofbiler i Beijing i 2020 og ophøre med produktion og salg over hele landet inden 2025, siger bestyrelsesformand Xu Heyi ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Baic rangerer blandt Kinas fem største producenter af biler og andre køretøjer.

Xu fremsatte målsætningen i weekenden ved åbningen af et teknologicenter for udvikling af nye energiformer for biler.

Kina er verdens største marked for det, den kinesiske regering kalder nyenergibiler (NEV). Begrebet omfatter el- og hybridkøretøjer.

I de 11 første måneder af i år er der solgt 609.000 af den slags biler. En stigning på over 50 procent i forhold til året før.

Baics datterselskab for NEV-biler solgte i november over 21.500 styk. Det var næsten dobbelt så mange som i oktober.

Selskabet vil de kommende år investere ti milliarder yuan (9,5 milliarder kroner) i forskning og udvikling, oplyste en af dets topchefer ved en bilmesse i november.

For at løse problemet med langsom opladning har selskabet tidligere i år meddelt, at det vil investere andre ti milliarder yuan i at opføre 3000 ladestationer med soldrevne batterier.

Et landsdækkende forbud mod benzinbiler bliver ifølge nyhedsbureauet AFP drøftet af regeringen i Beijing.

Indtil videre er der indført en række gulerod-og-stok-regler, som skal anspore fabrikanter til at fremstille mere miljøvenlige biler.

Fra 2019 træder et kvotesystem i kraft, som pålægger fabrikanterne at producere et bestemt antal elbiler.

Amerikanske Ford meddelte i sidste uge, at det sammen med selskabets partner i Kina vil investere 756 millioner dollar i produktion af elbiler. Volvo forventer at lancere selskabets første 100 procents elbil i Kina i 2019.