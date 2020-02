Kinas viceudenrigsminister: Coronakrise er snart ovre

Lufthavnspersonale kontrollerer billetter hos flyrejsende fra et China Southern Airlines fly til Guangzhou i Kina - dagen før Indonesien forbød alle flyvninger til og fra Kina. Kinas viceudenrigsminister siger ved en sikkerhedskonference i München lørdag, at Kina er overbevist om, at krisen snart er ovre.

Foto: Antara Foto/Reuters