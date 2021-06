Kinas unge dropper børnefamilien

Kina vil have landets kvinder til at få flere børn, og regeringen lover økonomisk støtte.

- Vi har ikke så mange penge, og der er ikke plads derhjemme. Så jeg tror ikke, der er nogen grund til at få et tredje barn, siger 29-årige Yang Shengyi, far til to, til AFP.

En holdning, som flere kinesere deler.

- Der er ikke tid til at tage sig af børnene hjemme på grund af arbejde, og hvis man tager sig af børnene på fuld tid, betyder det intet arbejde, fortæller en kvinde fra Shanghai.

I 2016 afskaffede Kina sin etbarnspolitik og tillod kvinder at få to børn.

Det kommunistiske styre var bekymret over den aldrende arbejdsstyrke og økonomisk stagnation.

Verdens mest folkerige nation har nu igen lempet børnepolitikken, så det nu er muligt at få tre børn.

Det sker, efter at kun 12 millioner kinesere blev født sidste år. Et rekordlavt antal.

Det er høje omkostninger, begrænset plads og sociale normer, som hindrer bestræbelserne på at øge Kinas befolkning, der tæller 1,4 milliarder mennesker.

Den politiske ændring vil bringe "støttende foranstaltninger, som vil være med til at forbedre vores lands befolkningsstruktur", lød det i mandags en erklæring fra det kinesiske styre.

For nogen er tanken om at få et enkelt barn eller indgå i et ægteskab fuldstændig udelukket, da lange arbejdstider, dyre boliger og udgifter til en ordentlig uddannelse gør det besværligt.

- Mange kvinder omkring mig er frastødte af idéen om at få børn. Så tal ikke om at have tre, siger den 22-årige kandidatstuderende Yan Jiaqi til AFP.

Kinas fertilitetsrate ligger på 1,3 børn per kvinde - langt fra 2,1, som ifølge Det Nationale Statistikkontor er nødvendig for at opretholde befolkningstallet.

I andre østasiatiske lande som Sydkorea og Singapore kæmper man også med at øge fødselsraten.

Ifølge seniorforsker ved University of Wisconsin-Madison Yi Fuxian har Kina lempet reglerne for at få børn "for sent".

- At have et barn eller ingen børn er blevet den sociale norm i Kina, siger seniorforskeren.

Yi Fuxian mener, at Kina skal kigge mod nabolandet Japan, hvor familier med børn bliver tilbudt gratis børnepasning, gratis uddannelse og boligtilskud.

På de sociale medier i Kina er utilfredsheden ikke til at tage fejl af.

Flere giver udtryk for, at etbarnspolitikken er årsagen til, at der ikke er råd til at få flere børn i dag.

For mens de unge kinesere allerede kæmper for at finde arbejde i et konkurrencepræget land, hviler der også et pres fra forældrene, som har brug for økonomisk støtte.

Og etbarnspolitikken har resulteret i, at der ikke er nogen søskende, man kan dele omkostningerne med.

Af frygt for en befolkningseksplosion gennemførte Kina i 1979 sin etbarnspolitik.

Det lykkedes at dæmme op for befolkningstilvæksten, men det førte også til tvunget sterilisering og selektive aborter, der forværrede landets kønsbalance, skriver Reuters.

Mange forældre foretrak nemlig drenge.