Kinas topkommunister fejrer sig selv

Siden 1949, da kommunisterne vandt over nationalisterne i borgerkrigen, har Det Kommunistiske Parti svunget taktstaven i verdens folkerigeste land.

Andre organisationer eller partier har allieret sig med kommunisterne, så Kina er reelt en etpartistat.

Mange kinesere melder sig under partiets faner af ideologiske grunde, påpeger nyhedsbureauet AFP. Men andre melder sig ind, fordi det bare gør det lettere at klare sig i Kina, verdens næststørste økonomi.

I disse dage gør Kinas ledelse, som også er partiets ledelse, et stort nummer ud af at rose sig selv og partiet.

Torsdag er det 100 år siden, at det blev dannet i Shanghai.

Det er blevet fejret i flere dage nu og bliver det også på årsdagen.

Der er masser af ting at fejre.

Kina var et stort og fattigt land for 100 år siden. Nu er det en økonomisk og militær supermagt, som hele verden forholder sig til.

Kina har nu sit eget rumprogram.

Det var noget af det, der blev fokuseret på ved et stort show i "Fuglereden", den kinesiske hovedstad Beijings store stadium, mandag aften.

Her førte præsident Xi Jinping an i jublen, mens Kinas historie blev vist og præsenteret som glorværdig ved shows og på storskærme.

En særlig del af showet var dedikeret coronapandemien.

Her roser Kina sig selv for at have fået pandemien under kontrol med konsekvente nedlukninger og lukkede grænser.

Nu er økonomien på vej op, smitten er lav.

Kinas ledelse har under hele pandemien brugt fortællingen om, at Kina har vist styrke og nedkæmpet covid-19.

Covid-19 kommer godt nok fra den kinesiske by Wuhan. Kina kritiseres også af omverdenen for at have været for langsom til at advare om smitten og hjælpe med informationer.

Men det er ikke noget, man snakker om i Kina.

Andre store begivenheder blev heller ikke omtalt ved festen i "Fuglereden".

Det gælder de mange millioner kinesere, der døde af sult under formand Mao Zedongs reformer.

Det gælder styrets blodige fremfærd over for prodemokratiske demonstrationer i 1989.

Det gælder den seneste fremfærd mod demokrati i Hongkong og behandlingen af mindretal som uighurerne og tibetanerne.

Ved afslutningen på showet mandag aften, hvor også udenlandske diplomater var inviteret, blev der sunget, skriver Reuters, der refererer lidt af teksten:

- Uden Det Kommunistiske Parti ville der ikke være et nyt Kina.

Og det er netop det nye Kina, som dagens partiledelse vægter højt.

Ikke historien.

I partiets seneste udgave af sin egen historie fylder de mangeårige problemer under Kulturrevolutionen blot tre sider, skriver AFP.

Sultofrene under formand Mao er nævnt i et afsnit og kaldes "naturkatastrofe".

Derimod fylder fortællingen om formand Xi, der har været ved magten siden 2012, en fjerdedel af bogen.

- Det handler om at styrke Xi's egen profil. At centrere partiet om ham personligt, siger Carl Minzner, professor i kinesisk politik og jura ved Fordham University i New York.

Selv skjult og forsigtig kritik tolereres ikke.

Et essay fra tidligere premierminister Wen Jiabao blev i april delt flittigt på internettet, indtil partiets censur tog fat, skriver AFP.

- Det Kina, der er i mit hjerte, burde være et land fyldt med lighed og retfærdighed. Som altid respekterer folkets hjerter og fundamentale menneskelighed, skrev Wen.

Det var for skrap kost. I dag er essayet væk fra internettet.