Kinas tidligere premierminister Li Peng er død - 90 år

Fra 1998 og fem år frem var han formand for Kinas Folkekongres, der er landets øverste organ og mødes en gang årligt.

Li Peng er husket for at have været premierminister under massakren på Tiananmen-pladsen - Den Himmelske Freds Plads - i Beijing 4. juni 1989.

Tusindvis af demonstranter var på gaden gennem foråret for 30 år siden. Li Peng valgte at indføre militær undtagelsestilstand 20. maj 1989, og det endte til sidst med, at militæret blev sat ind og skød med skarpt mod demonstranterne 4. juni.

Det er stadig uvist, hvor mange menneskeliv militærets indgriben kostede. Vurderingerne spænder fra nogle hundrede til tusinder af dræbte.

Selv om beslutningen om at sætte militæret ind var kollektiv, er Li Peng senere hen blev holdt ansvarlig for tabene.

Li Peng har flere gange forsvaret sig med, at det var nødvendigt at skride ind mod demonstranterne for at dæmpe den politiske uro.

- Uden disse forholdsregler ville Kina være endt i en værre situation end i det tidligere Sovjetunionen eller Østeuropa, udtalte han i 1994 ifølge AFP.

Siden Li Peng trak sig ud af politik for 16 år siden, har han sjældent vist sig offentligt.

Han mødte dog op, da Kinas hær, kendt som Folkets Befrielseshær, fyldte 80 år i 2007.