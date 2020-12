Kinas sonde med månegrus er tilbage på Jorden

I den første mission af sin art i 44 år er et ubemandet rumfartøj onsdag aften dansk tid vendt tilbage til Jorden med prøver af sten og grus, der er indsamlet fra Månen.

Styrelsens direktør, Zhang Kejian, erklærer missionen en succes, skriver nyhedsbureauet Xinhua.

Robotfartøjet "Chang'e 5" landede tirsdag på Månen, hvor den var sendt op for at indsamle klippestykker og støv og bringe dem til Jorden.

Kinesiske forskere håber at kunne anvende stenprøverne for at lære mere om Månens oprindelse og vulkansk aktivitet på overfladen.

Kina er det tredje land, som har indsamlet klippestykker fra Månen efter USA og det tidligere Sovjetunionen.

Den sidste mission for at indsamle prøver fra Månen var det daværende Sovjetunionens Luna-24 i august 1976. Her blev der hentet 170,1 gram måneprøver tilbage til Jorden.

Den kinesiske månemission følger i kølvandet på sidste års "Chang'e 4"-mission.

Her præsterede kineserne for første gang nogensinde at lande på den anden side af Månen.