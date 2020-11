Kinas præsident, Xi Jinping ses her med Donald Trump. Den nu snart afgående amerikanske præsident har kørt en hård linje over for Kina.

Kinas præsident lykønsker Biden med sejren

Kinas præsident, Xi Jinping, har onsdag lykønsket USA's kommende præsident, Joe Biden, med sejren ved valget for lidt over tre uger siden.

Det rapporterer statslige kinesiske medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten udtrykker i et telegram til Biden håb om, at de to lande kan udvikle et sundt og stabilt forhold til hinanden.

Xi skriver, at begge lande ”bør holde sig til ingen konflikt eller konfrontation, have gensidig respekt og arbejde i en ånd af win-win samarbejde”.

Det skal ske for at fremme ”den ædle sag”, som verdensfred og udvikling er, skriver Xi.

Den nuværende præsident, Donald Trump, har kørt en hård linje over for Kina. Han har blandt andet forhøjet toldsatser på kinesiske varer for et stort milliardbeløb. Det førte til en langvarig handelsstrid, der endnu ikke er slut.

Trump har ikke officielt erkendt sit nederlag i præsidentvalget. Han hævder, at der er sket omfattende valgsvindel, men har hidtil ikke fremlagt beviser for det.

Onsdag har den kinesiske vicepræsident, Wang Qishan, ligeledes lykønsket sin kommende amerikanske kollega, Kamala Harris, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

/ritzau/