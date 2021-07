Kinas præsident besøger Tibet for første gang i tre årtier

Det er første gang i over tre årtier, at en kinesisk præsident besøger Tibet, der historisk har skiftet mellem at være uafhængigt og under Kinas kontrol.

Kina hævder, at det i 1951 stod for en "fredelig befrielse" af den formelt selvstyrende region.

Men mange tibetanere i eksil beskylder den kinesiske regering for at stå bag en ulovlig besættelse og for at undergrave tibetanernes kultur og undertrykke dem religiøst.

Selv om Xi Jinping allerede onsdag ankom til Nyingchi Mainling Airport i det sydvestlige Tibet, så har statslige medier ikke nævnt hans besøg før fredag.

På billeder fra tv-stationen CCTV kan man se, hvordan præsidenten blev modtaget af dansere og folk i traditionelle kostumer med kinesiske flag, da han ankom.

Statsmediet oplyser, at Xi Jinping efter "en varm velkomst" blandt andet besøgte en bro, et byplanlægningsmuseum og en togstation blandt andre ting.

Præsidenten har besøgt Tibet to gange før. En gang i 1998 som partileder i provinsen Fujian og som vicepræsident i 2011.

Den seneste kinesiske præsident, der besøgte Tibet, var Jiang Zemin i 1990.

NGO'en Advocacy group International Campaign for Tibet oplyste torsdag, hvordan flere borgere i Tibets hovedstad, Lhasa, skulle have meldt om "usædvanlig aktivitet" forud for præsidentens besøg.

Blandt andet i form af overvågning af borgere og tilfældige sikkerhedstjek af visse personer.

Regeringen i Beijing har længe set økonomisk udvikling som modgiften mod utilfredshed i Tibet, hvor mange stadig er imod de seneste års tilflytning af mange almindelige kinesere.

Kina har siden 2008 pumpet investeringer for millioner ind i Tibet. Det har gjort regionen til en af de hurtigst voksende i Kina.

Regionen blev i 2008 også ramt af voldsomme optøjer. Her døde flere under protester mod det kinesiske styre.