Kinas økonomi skrumper for første gang i årtier

De omfattende tiltag for at inddæmme coronavirusset har fået Kinas økonomi til at skrumpe for første gang i årtier.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) faldt med 6,8 procent i kvartalet fra januar til og med marts i forhold til samme periode sidste år. Det viser tal fra Kinas nationale statistikbureau (NBS), skriver nyhedsbureauet AFP.