Kinas folkekongres godkender sikkerhedslov for Hongkong

Amerikanerne siger, at loven vil undergrave Hongkongs status som et internationalt finanscentrum.

Loven tilsidesætter Hongkongs egen lovgivende forsamling, når det gælder handlinger, som anses for at være en fare mod den nationale sikkerhed og som udfordrer statens magt.

Folkekongressen i Beijing med over 2800 delegerede er Kinas lovgivende forsamling, som mødes en gang årligt, og som i stor udstrækning er et ceremonielt organ i den kommunistiske etpartistat Kina.

Da resultatet af afstemningen i folkekongressen, som vedtog sikkerhedsloven med overvældende flertal, blev det mødt med stort bifald i salen. Kun en person stemte imod, mens seks delegerede undlod stemme.

Loven bliver taget i anvendelse og håndhævet uden om de regerende myndigheder i Hongkong. Loven skal formuleres i detaljer i kongressens faste komité, som ventes at mødes i juni. Den har fået besked på at arbejde hurtigt ifølge Beijing.

I Hongkong har demonstranter blandt andet haft fokus på, at sikkerhedsloven vil forbyde hån af den kinesiske nationalsang. Hvis loven vedtages, kan sådanne markeringer af utilfredshed straffes med fængsel i op til tre år og med meget store bøder.

Demokratiforkæmperne anser loven for at være et nyt angreb på ytringsfrihed og et led i Beijings bestræbelser på at gøre Hongkong til en almindelig del af Kina. Onsdag skød politiet i Hongkong mod demonstranter med projektiler, der indeholder peberspray, og foretog 300 anholdelser.