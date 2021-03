Kinas folkekongres ændrer Hongkongs valglov og maser kritikere

Det hedder, at Kina vil have Hongkong til at bevæge sig mod en "patriotisk" regering efter de seneste års store demonstrationer i byen.

Kun et enkelt medlem af parlamentet stemte imod beslutningen. Det gav stemmetallet 2895 mod 1. 12 undlod at stemme.

Det er sjældent, at medlemmer af folkekongressen stemmer imod den officielle partilinje.

Folkekongressen er Kinas svar på et parlament, men er i praksis en forsamling, sammensat af kommunistpartiets ledelse. Det styres stramt af dets stærke leder, Xi Jinping

Kritikere siger, at torsdagens beslutning i folkekongressen er det sidste søm i kisten for demokratibevægelsen i Hongkong.

- Dette er det sidste skridt fra Beijings side til at tømme pladsen for demokratisk debat i Hongkong. Og det er i modstrid med løfterne fra Kina, siger den britiske udenrigsminister, Dominioc Raab.

Da Storbritannien i 1997 trak sig som kolonimagt i Hongkong, blev det aftalt med Kina, at bystaten i en 50-årig periode skulle leve som "et land, to systemer". Altså at Hongkong skulle have autonomi i forhold til regeringen og kommunistpartiet i Kina.

Beslutningen torsdag vil i realiteten udelukke, at oppositionen i Hongkong i fremtiden vil kunne påvirke den politiske retning. Det skriver Reuters.

Indtil for nylig har folk i Hongkong i stort set alt stemt på prodemokratiske kandidater, når de har haft mulighed for det.

Men i de senere år har den lokale regering i Hongkong i stigende grad diskvalificeret kandidater, hvis politiske synspunkter ikke flugter med Kinas.

Med en sikkerhedslov fra sidste år sikrede Kina sig yderligere indflydelse i Hongkong. Loven gør det kriminelt at arbejde for Hongkongs løsrivelse, at underløbe Kinas regering og at samarbejde med fremmede magter.

Det gav Kina en næsten fri hånd i Honkong.