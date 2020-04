Kinas centralbank sætter igen udlånsrente ned

De fleste nye og udestående lån i Kina er baseret på den etårige rentesats, mens den femårige udlånsrente har betydning for prisen på boliglån.

Ifølge en rundspørge udført af nyhedsbureauet Reuters var nedsættelserne forventet af økonomer.

Lempelserne sker for at mindske det kinesiske erhvervslivs låneomkostninger i en tid, hvor mange virksomheder er økonomisk sårbare som følge af nedlukninger og andre myndighedstiltag for at begrænse smittespredning af coronavirus. Desuden har millioner af kinesere mistet deres job på grund udbruddet.

Kinas økonomi skrumpede som følge af coronakrisen med 6,8 procent i første kvartal af 2020 sammenlignet med samme periode året før. Det viste tal offentliggjort fredag.

Det var den første økonomiske sammentrækning i Kina siden mindst 1992, da landet begyndte at offentliggøre kvartalstal for udviklingen i bruttonationalproduktet.