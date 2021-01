Artiklen: Kina viser muskler over for Biden i Taiwan

Kina viser muskler over for Biden i Taiwan

Det lignede et forsøg på at teste USA's nye præsident, Joe Biden, da Kinas præsident Xi Jinping i weekenden spillede med de militære muskler over for Taiwan.

27 bombefly og kampfly blev lørdag og søndag sendt ind i et luftrum sydvest for Taiwan, som østaten anser for sit eget. Det er en brat optrapning fra kinesisk side, som øjeblikkeligt er blevet besvaret af USA.