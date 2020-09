Kina vil være CO2-neutral inden 2060

Kina står for omtrent en fjerdedel af verdens samlede CO2-udledning. Der er mere end USA og EU tilsammen.

Kina - verdens største udleder af klimaskadelig CO2 - vil være CO2-neutral inden 2060.

Det siger Kinas præsident, Xi Jinping, i en tale i forbindelse med FN's Generalforsamling.

- Kina vil skrue op for sit nationale klimabidrag ved at vedtage skærpede politikker og tiltag, lyder det Jinping i talen.

Samtidig opfordrer han alle lande til at jagte en "grøn genopretning af verdensøkonomien" efter coronakrisen.

Kina har også et mål om, at landets udledning af CO2 skal toppe inden 2030. Tidligere var målet, at det skal skulle ske omkring 2030.

EU har ifølge Reuters forsøgt at få Kina til at forpligte sig til, at udledningen skal toppe allerede i 2025.

I 2015 blev størstedelen af verdens lande enige om en global klimaaftale i Paris. Her er målet at begrænse den globale opvarmning til 1,5-2 grader fra førindustrielt niveau.

Kloden er dog allerede blevet én grad varmere.