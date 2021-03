Kina vil øge sit forsvarsbudget med 6,8 procent i år

Kun USA bruger flere penge på sit militær end Kina, hvis forsvarsbudget for i år er på 1,36 billioner yuan. Det svarer til 1305 milliarder kroner.

Kina forventer i år at bruge 6,8 procent mere på sit militær end i det forgangne år.

Det er mindre end en tredjedel af det amerikanske forsvarsbudget.

I 2020 udvidede Kina sit forsvarsbudget med 6,6 procent, hvilket altså er lidt mindre end i år.

Militære spændinger mellem Kina og rivaliserende magter som USA og Indien er taget til de seneste år.

Deriblandt på grænsen til Himalaya, i spørgsmålet om Taiwan samt i Det Sydkinesiske Hav, hvor Kina blandt andet strides med omkringliggende lande om de maritime grænser.

Kina har i en del år brugt milliarder på at modernisere sit militær. Målet er at transformere det til en standard, der kan matche rivaler som USA og andre vestlige magter.

- I faktiske tal er Kinas forsvarsbudget øget hurtigt i løbet af de seneste to årtier. Det afspejler Kinas tiltagende økonomiske styrke og vilje til at understøtte sine strategiske ambitioner med hård magt, siger Adam Ni, analytiker ved den australske tænketank China Policy Centre.

Han tilføjer, at det officielle forsvarsbudget "sandsynligvis" ikke afspejler alle Kinas forsvarsrelaterede udgifter.

Kina har sat et mål om inden 2027 at forvandle Folkets Befrielseshær til en "fuldt moderniseret" kampstyrke og til et militær i "verdensklasse", der kan matche det amerikanske militær inden 2050.