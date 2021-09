Kina vil have mandige mænd på tv

Udmeldingen fra det nationale programtilsyn synes at være en reaktion på en trend, der er kommet til Kina fra Japan og Sydkorea. Den giver forrang til skuespillere og sangere med et mere feminint eller androgynt udseende.

Tv-kanalen bør udvise "politisk kvalitet, moralsk sindelag, kunstnerisk kvalitet og social evaluering som udvælgelseskriterier", hedder det i erklæringen fra tilsynet.

Det beder branchen om at opretholde et "patriotisk, dydigt og kunstnerisk moralsk syn".

Den nye instruks er udstukket som svar på fremkomsten af en kommercialiseret fan-kultur i Kina.

President Xi Jinping har bedt om en "national foryngelse", hvor Kommunistpartiet strammer kontrollen om erhvervsliv, uddannelser, kultur og religion.

Kommunistpartiets folk kan censurere alt, hvad de ikke finder i overensstemmelse med det, som de opfatter som kerneværdier i kommunistpartiets linje. Der er indført mange stringente regler for alt fra videospil over film til musik.

Senest er underholdningsindustrien blevet rystet af skandaler med stjerne eller kendte, som er blevet taget i skattesvindel eller seksuelle overgreb.

To ministerier, et partiorgan og en erhvervssammenslutning har netop udsendt nye retningslinjer på et tidspunkt, hvor kommunistpartiets PR-afdeling har indledt en kampagne mod personer i underholdningsindustrien. Den retter sig mod personer, som angiveligt har en dårlige indflydelse på unge, og som beskyldes for "alvorlig forurening af den sociale atmosfære".

Der skal gives bøder til skuespillere, som har udvist ulovlig eller uetisk adfærd, og til organer eller institutioner, som har understøttet en sådan adfærd.

Der udsendes samtidig signaler om, at uddannelse af børn skal være mere ideologisk og moralsk, og at det skal forbydes, at de deltager i "idolgruppers" aktiviteter.

I sidste uge meddelte et af kommunistpartiets kontrolorganer, som følger aktiviteter på internettet, at man ville gribe ind over for det, der betegnes som celebrity-fankultur.

Talentprogrammer, hvor hundredvis af unge har været tiltrukket af "boot camps" og "seerafstemninger", er nu blevet forbudt. Kommunistpartiets ledere mener den "amoralske popkultur" leder unge på afveje.