Kina taber en smule momentum i andet kvartal trods solid vækst

Det viser tal fra landets statistikbureau.

Dermed har farten på væksten aftaget sammenlignet med første kvartal. Her steg bnp'et med rekordhøje 18,3 procent i forhold til samme kvartal 2020.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Selv om økonomien voksede en smule mindre end ventet i andet kvartal, ser det stadig godt ud for væksten i landet efter coronakrisen.

- Tallene var marginalt lavere end vores forventninger og markedets forventninger. Men jeg tror, at momentum er ret stærkt, siger økonom Woei Chen Ho fra United Overseas Bank i Singapore.

Verdens næststørste økonomi er kommet sig godt efter coronakrisen. Men data fra de seneste måneder indikerer, at der er tabt lidt momentum.

Større omkostninger på råmaterialer, forsyningsknaphed og forureningskontrol påvirker den industrielle aktivitet negativt. Derudover har små udbrud af coronavirus holdt forbruget nede.

Kinas eksport har spillet en nøglerolle i landets genopretning efter coronakrisen. Men den kan få sværere vilkår den kommende tid.

Det vurderer Julian Evans-Pritchard, som er seniorøkonomi med fokus på Kina ved Capital Economics.

- Kinas eksportboom under covid-19 tyder på at have toppet og vil miste fart i de kommende kvartaler, når udrulningen af vacciner og genåbninger vil bidrage til en normalisering af de globale forbrugsmønstre, udtaler han.