Kina svarer igen på amerikanske sanktioner med egne tiltag

Kina har officielt implementeret en række tiltag, der tillader landet at lægge begrænsninger ned over udenlandske selskaber.

Erhvervsministeriet oplyser ikke, hvilke specifikke udenlandske selskaber det påvirker, eller om det påvirker nogen.

Men ministeriet oplyser, at tiltagene kan inkludere bøder, begrænsninger på forretningsaktiviteter eller investeringer i Kina. Tiltagene kan også forhindre personale eller udstyr i at komme ind i landet.

Det vil ske, hvis virksomheder kommer på en såkaldt "liste af utilregnelige selskaber".

De kinesiske tiltag er en eskalering af landets handelskrig med USA.

Her har den amerikanske præsident Donald Trumps administration brugt sin egen "selskabsliste" til for eksempel at forbyde Huawei fra at komme ind på det amerikanske marked.

USA har forklaret beslutningen med hensynet til den nationale sikkerhed.

Annonceringen af de kinesiske tiltag kommer, dagen efter at USA har forbudt downloads af den populære videoapp TikTok og blokeret brugere fra at bruge den kinesiske app WeChat.

Det fik i går Kina til at love et modsvar.

Erhvervsministeriet oplyser, at landet vil overveje sanktioner mod selskaber, som "skader Kinas nationale suverænitet samt sikkerheds- og udviklingsinteresser".

Det samme vil gøre sig gældende, hvis selskaber bryder "internationalt accepterede økonomi- og handelsregler".

Regeringen i Beijing har gentagne gange fordømt amerikanske sanktioner mod kinesiske selskaber.