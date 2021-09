Kina smækker kassen i for nye kulprojekter

- Kina vil øge støtten til andre udviklingslande, så de kan opbygge grøn energi, og vil ikke bygge nye kulkraftprojekter i udlandet, sagde han over et videolink til forsamlingen i FN-bygningen i New York City.

Afbrænding af kul for at skabe energi udleder store mængder af CO2, som ifølge videnskaben er med til at skabe global opvarmning.

Kina har været under pres fra adskillige andre lande for at ophøre med at betale for kulkraftværker i blandt andet flere afrikanske lande.

Tidligere i år har Sydkorea og Japan afgivet tilsvarende løfter. De to lande er ifølge nyhedsbureauet AFP sammen med Kina de eneste, som tilbyder finansiering af kulprojekter i større stil i andre lande.

Både FN's generalsekretær, António Guterres, og John Kerry, den amerikanske regerings særlige klimaudsending, har opfordret Kina til at gøre det samme.

Ikke overraskende er der da også rosende ord fra John Kerry til Kina for den nye udmelding om kul.

- Vi har talt med Kina om dette i nogen tid. Og jeg er glad for at høre, at præsident Xi har truffet denne vigtige beslutning, udtaler Kerry i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover lover Xi, at Kina vil gøre mere for at bidrage til at bekæmpe klimakrisen.

- Vi (verdens lande, red.) bør efter covid-19-æraen fremme nye tiltag, der kan skabe vækst, og i fællesskab tage et stort skridt frem og samtidig forblive forpligtet til, at der er harmoni mellem mennesker og natur, sagde han i talen tirsdag ifølge AFP.

Intet land har flere kulkraftværker end Kina, men landet bruger milliarder af dollar på at omstille sin energiforsyning i en mere grøn retning.

Sideløbende med det har Kina skudt store beløb i fossile energiprojekter i udlandet.

Det sker som led i en stor infrastrukturplan, der skal knytte Kina tættere til lande i Asien og Afrika især.

Ifølge tal fra Bloomberg er mere end 70 procent af alle kulkraftværker, der bliver bygget i dag, afhængig af kinesisk finansiering.

Hvis Kina holder sit løfte om at ophøre med at finansiere kulprojekter i udlandet, vil det derfor få en enorm betydning for verdens kulindustri.

Ifølge Reuters vil 55 procent af alle nye kulprojekter i verden blive standset, hvis Kina indstiller sin støtte til udenlandske kulprojekter.

Kina har lovet, at dets eget forbrug af kul skal toppe i 2030, og at landet skal være udledningsneutralt i 2060, skriver AFP.

FN-generalsekretær António Guterres åbnede generalforsamlingen med en advarsel til statslederne.

- Vi står på kanten af en afgrund. Verden er nødt til at vågne op, sagde han og henviste til både klimakrisen og coronakrisen.

Samme retorik brugte USA's præsident, Joe Biden, i sin tale.

- Vi befinder os ved et historisk vendepunkt. Dette er et afgørende årti for verden, sagde han.

Den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), skriver på Twitter, at udmeldingen fra Kina er "fantastiske nyheder".