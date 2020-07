Kina sender sonde mod Mars i kapløb med USA

Missionen er Kinas første forsøg på at besøge en anden planet og skal være med til at markere landet som en global magtfaktor i rummet.

Klokken 12.41 lokal tid blev Kinas største løfteraket således brugt til at sende den ubemandede sonde afsted fra Wenchang Space Launch Centre i Hainan-provinsen i den sydlige del af Kina.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sonden med navnet Tianwen-1, det betyder ifølge CNN "søgen efter den himmelske sandhed", vil gå i kredsløb om Mars, før den efter planen lander en robot på planetens overflade.

Håbet er, at robotten kan indsamle vigtige informationer om jorden på Mars, geologiske strukturer og atmosfæren. Robotten skal også lede efter tegn på vand.

Forsøget på at komme til den røde planet falder sammen med en række andre landes lignende missioner.

Således har USA en affyring sat til at begynde 30. juli.

Men De Forenede Arabiske Emirater kom natten til mandag dansk tid de to lande i forkøbet, da rumsonden al-Amal - som ligeledes har kurs mod Mars - blev sendt afsted fra Japan.

At denne sommer er blevet højsæson for Mars-missioner skyldes, at landene forsøger at udnytte perioden, hvor Jorden og Mars er tættest på hinanden.

Både den kinesiske og den amerikanske sonde ventes at være fremme ved Mars i februar 2021.

Hvis den kinesiske mission går efter planen, vil Kina blive det første land til at sende en sonde i kredsløb og lande en robot på Mars på en jomfrurejse. Til sammenligning sendte den amerikanske rumfartsorganisation, Nasa, adskillige sonder til Mars, før man overhovedet forsøgte en landing, skriver CNN.

- Hvis det bliver en succes, vil det være ensbetydende med et stort teknologisk gennembrud, har det kinesiske hold bag sonden skrevet i det videnskabelige tidsskrift Nature.