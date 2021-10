Kina sender 25 jagerfly mod Taiwan på nationaldag

Taiwan har i over et år klaget over gentagne kinesiske flymissioner nær øen, som har demokratisk styre.

De kinesiske missioner finder ofte sted nær den sydvestlige del af Taiwans luftforsvarszone ved Dongshaøerne.

Den seneste mission omfattede 18 J-16-kampfly og fire Su-30-jagerfly.

Derudover var der to H-6-bombefly, der kan bære atomvåben, samt et anti-ubådsfly, oplyser ministeriet.

Ministeriet oplyser, at Taiwan sendte jagerfly den anden vej for at advare de kinesiske fly, mens missilsystemer fulgte de 25 fly.

Den kinesiske indtrængen er den mest omfattende, siden at 28 kinesiske fly befandt sig i Taiwans luftforsvarszone den 15. juni.

Den kommer også, efter at Storbritannien mandag sendte et krigsskib gennem Taiwanstrædet for første gang siden 2008.

Det britiske skib vakte opsigt, da manøvren ses som en udfordring af den kinesiske regering og var ganske sjælden for et ikke-amerikansk militærfartøj.

Kinas regering i Beijing insisterer på, at Taiwan fortsat er en del af folkerepublikken.

Taiwan er derfor diplomatisk isoleret, og kun få lande anerkender det som en selvstændig stat.

Taiwan opstod som republik i 1949, da tabende nationalistiske styrker under den kommunistiske revolution på fastlandet etablerede sig på øen.