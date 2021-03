Kina sætter vækstmål på seks procent trods fortsat pandemi

Kina har sat et mål om en økonomisk vækst på over seks procent i 2021.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sidste år satte Kina ikke noget vækstmål på grund af coronapandemien. Det var første gang siden 1990, at der ikke blev sat et mål.

Visse analytikere mente, at Kina måske ville undlade at sætte et mål igen i år på grund af den fortsatte usikkerhed, som pandemien skaber.

Men Kina er med strenge nedlukninger og massetest efter eget udsagn lykkedes med at holde smitten på et meget lavt niveau, og dermed er der lagt op til, at verdens næststørste økonomi kommer godt op i omdrejninger igen.

- Et mål på over seks procent vil gøre os i stand til at fremme reformer, innovation og udvikling af høj kvalitet, ventes Li Keqiang at sige under en tale ved kongressen ifølge AFP.

Kinas bnp voksede sidste år med 2,3 procent.

Landet var dermed den eneste større økonomi, der oplevede bnp-vækst i 2020, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Flere analytikere regner med en vækst på mellem otte og ni procent i Kinas økonomi i år ifølge AFP.

Kinesiske myndigheder oplyser derudover, at man håber på at skabe over 11 millioner job i byerne og at have en arbejdsløshed på maksimalt 5,5 procent i byerne i 2021.

Kina har i øvrigt et mål om at skrue op for de årlige militærudgifter, som ventes at stige med 6,8 procent i forhold til 2020.

I den femårige udviklingsplan for 2021-2025 er der ifølge Reuters sat et mål om at nå en "rimelig" vækst "i overensstemmelse med" det årlige vækstmål på 6,5 procent, som man satte for årene fra 2016 til 2020.