Kina registrerer højeste smittetal siden januar

- Ud af de 40 tilfælde er der tale om 39 fra Jiangsu-provinsen og en fra Liaoning-provinsen, oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission.

Begge provinser ligger i den østlige del af landet.

Coronavirusset brød oprindeligt ud i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af 2019. Wuhan ligger i Hubei-provinsen i det centrale Kina.

Selv om Kina var det oprindelige epicenter for udbruddet, så har landet langtfra det højeste smittetal. Kina har i alt registreret 92.605 smittede, hvilket målt per indbygger faktisk er et af verdens laveste smittetal.

Det svarer til 64 tilfælde per en million indbyggere. Det er stort set kun en række meget små østater, der relativt set har færre smittede.

Kina har ifølge nyhedsbureauet Reuters uddelt mindst 1,538 milliarder vaccinedoser. Hvis man går ud fra, at alle skal have to vaccinestik, svarer det til, at omkring 55 procent af befolkningen er blevet vaccineret.

I Danmark meddelte Sundhedsministeriet søndag, at 50 procent af den danske befolkning er færdigvaccineret. Omkring 70 procent af befolkningen - over fire millioner - har påbegyndt deres vaccination.