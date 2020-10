Kina og Vatikanet forlænger aftale om biskopper

Aftalen indebærer, at paven har det afgørende ord ved udnævnelser af kinesiske biskopper. Samtidig forpligter den Kinas regering til at tillade, at biskopperne - også dem fra den statsligt støttede kirke - anerkender pavens autoritet.

Kina og Vatikanet har besluttet at forlænge en særlig aftale om biskopper i endnu to år. Den hidtidige aftale udløb torsdag.

- Kina og Vatikanet vil forblive i tæt kommunikation, siger talsmanden for det kinesiske udenrigsministerium, Zhao Lijian.

Omkring 12 millioner katolikker i Kina er delt mellem en regeringsledet organisation og en uofficiel kirke.

Der er anslået 12 millioner katolikker i Kina. Nogle af dem tilhører en regeringsledet organisation, hvis præster vælges af kommunistpartiet. Andre tilhører en uofficiel kirke, som sværger troskab mod Vatikanet.

Vatikanet har tidligere fremhævet, at udnævnelsen af biskopper i Kina har stor betydning for kirkens liv. Aftalen har skabt grundlag for et øget samarbejde på et bilateralt niveau.

Spørgsmål omkring Taiwan har forpurret tidligere forsøg på at skabe en bedre dialog mellem Beijing og Vatikanet.

Vatikanet har anerkendt Taiwan og har ikke haft diplomatiske relationer med Beijing siden 1951. I Beijing opfatter de kommunistiske ledere Taiwan som en udelelig del af Kina.

Højtstående repræsentanter for Kina og Vatikanet mødtes offentligt i München i februar for første gang.