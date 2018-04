Kina og Rusland vil blokere Trumps sabotage af Iran-aftale

Udenrigsministrene fra de to permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd har mandag på et møde i Beijing bekræftet hinanden i, at de står sammen om det spørgsmål.

Det fortæller Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, efter mødet med Wang Yi.

- Vi er modstandere af at ændre denne aftale. Vi finder det meget kontraproduktivt, når man forsøger at annullere flere års internationalt arbejde mellem de seks store lande og Iran, siger Sergej Lavrov.

USA's præsident, Donald Trump, har aldrig været begejstret for den historiske atomaftale med Iran.

Chefen for CIA, Mike Pompeo, som Trump har nomineret til posten som udenrigsminister, har sagt, at han vil arbejde på at "fikse" aftalen.

Hvis Pompeo ikke kan ændre aftalen, vil han samarbejde med USA's allierede for at ændre den.

Men det bliver øjensynligt uden støtte fra Rusland og Kina.

- Vi vil obstruere forsøg på at sabotere disse aftaler, som er nedfældet i en resolution i FN's Sikkerhedsråd, siger Lavrov.

Irans præsident, Hassan Rouhani, har sagt, at USA vil fortryde det, hvis landet bryder aftalen, der skal sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben, mens sanktioner mod Iran til gengæld ophæves.

- Vi vil ikke være de første til at bryde aftalen. Men de skal bestemt vide, at de vil fortryde det, hvis de bryder den, sagde Rouhani.

Trump har truet med at trække USA ud af aftalen og genindføre sanktioner mod Iran fra 12. maj.

- Vi er meget mere forberedt, end de tror. De vil se, at hvis de bryder denne aftale, så vil de inden for en uge - ja mindre end en uge - få resultatet at se, sagde Rouhani i Teheran for to uger siden.