Kina melder om laveste antal nye smittede i løbet af udbrud

Tallene viser, at udviklingen tilsyneladende er begyndt at vende i Kina.

Det markeres også ved, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, tirsdag var på besøg i den kinesiske millionby Wuhan. Det er i Wuhan, at det omfattende udbrud af virusset har sit epicentrum.

Det var præsidentens første besøg i byen siden udbruddets begyndelse.

Besøget er timet for at signalere en "foreløbig sejr" for Kina. Det siger Hua Po, en uafhængig politisk analytiker bosat i den kinesiske hovedstad, Beijing.

- Hans besøg er et signal om, at udbruddet er blevet håndteret effektivt, og det er et forsøg på at lukke munden på ekstern kritik om, at han (præsidenten, red.) ikke har været i de ramte områder, siger han.

De sidste af den række midlertidige hospitaler, der blev oprettet i Wuhan i forbindelse med udbruddet, er tirsdag også blevet lukket. Det oplyser statsmedier på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udbruddet af coronavirus begyndte i slutningen af december sidste år.

Det har siden da spredt sig fra Wuhan til lande over hele kloden. På verdensplan er knap 115.000 personer blevet bekræftet smittet med virusset. Over 4000 har mistet livet som følge af smitte.

Det viser den seneste opgørelse tirsdag fra det amerikanske universitet Johns Hopkins University, der følger udbruddet tæt.

Langt de fleste tilfælde er i Kina. Her er godt 80.000 blevet bekræftet smittet, mens over 3000 personer er døde som følge af smitte.

I Danmark er 113 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus.