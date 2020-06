Kina melder om højeste antal coronatilfælde i to måneder

Virusudbruddet begyndte i Kina i slutningen af sidste år, men det er stort set blevet bragt under kontrol med nedlukninger af byer og andre skrappe foranstaltninger tidligere i år.

De seneste dage er bekymringen for en genopblussen af udbruddet dog vokset, efter at NHC fredag bekræftede de første nye smittetilfælde i Beijing i to måneder.

Lørdag blev en bydel i Beijing nær det store Xinfadi-marked derfor sat i en form for alarmberedskab. Alle sportsarrangementer blev udsat, og der er lukket ned for dele af turismen.

Desuden er myndigheder i byen begyndt at teste massevis af mennesker i det berørte område.

Det er muligvis forklaringen på, at 36 af lørdagens 57 nye smittetilfælde ifølge NHC kan henføres til Beijing. Dagen forinden blev der registreret seks smittetilfælde i byen.