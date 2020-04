Kina melder for første gang om ingen døde på 24 timer

Ifølge kinesiske myndigheder er der for første gang, siden landet begyndte at offentliggøre en daglig opgørelse over nye coronatilfælde, ikke registreret døde de seneste 24 timer.

Nye smittetilfælde i det kinesiske fastland er aftaget siden marts. Dog frygter de kinesiske myndigheder for, at landet står over for en anden bølge af smittetilfælde af personer, der kommer til fra udlandet.

Sundhedsembedsmænd melder, at knap 1000 tilfælde af coronavirus i Kina er personer, der er kommet til fra udlandet.