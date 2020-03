Kina lukker grænserne for udlændinge

Kina vil midlertidigt forbyde de fleste udlændinge indrejse i landet. Det meddeler det kinesiske udenrigsministerium torsdag.

Det sker i et forsøg på at hindre coronavirusset i at spredes yderligere.

Det midlertidige indrejseforbud gælder også rejsende med et gyldigt visum eller opholdstilladelse, meddeler ministeriet.