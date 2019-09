Kina indfører ny loyalitetseksamen for journalister

Kinas journalister skal nu til loyalitetseksamen, hvor de skal bevise deres troskab mod partiet og præsident Xi Jinping for at beholde deres pressekort.

Meddelelsen om de nye test blev første gang offentliggjort af Det Kinesiske Kommunistpartis Centrale Propaganda Departement. De nye obligatoriske "eksamener" vil blive indledt inden årsskiftet.

- Detaljer om den type spørgsmål, som journalisterne skal besvare, blev i september bragt på det sociale medie WeChat. Her omtales blandt andet en app med præsidentens propaganda, skriver Journalister Uden Grænser.

I en kommentar fra Cédric Alviani, som leder Journalister Uden Grænsers kontor i Østasien, kalder den nye bestemmelse fra det kinesiske kommunistpartis ledelse for "grotesk".

- Disse groteske eksamener har klart til hensigt at skræmme journaliser, og de vil give regimet en perfekt undskyldning for at forbyde de sidste kritiske røster i medierne, siger Cédric Alviani.

Han tilføjer, at det nye tiltag bringer tankerne hen på Nordkorea, hvor journalister tvinges til at være medlemmer af partiet og kun eksisterer for at tjene "Den Store Leders" propaganda.

En test af den nye eksamen, som omfattede 10.000 journalister fra 14 statslige medier i Beijing i oktober, viste, at den består af fem sektioner med overskrifter som " Xi Jinpings tanker" og "Marxistisk journalistik".

Journalister skal score mindst 80 ud af 120 mulige points, hvis de vil fortsætte med at være journalister. Hvis de dumper, så kan de kun gå op en gang mere.

Siden han kom til magten i 2013, har præsident Xi Jinping strammet kontrollen med både statslige og private medier mere og mere, ligesom internetcensuren er blevet skærpet.

Over 115 journalister sidder for øjeblikket fængslet i Kina under livstruende forhold.

Kina ligger som nummer 177 på en liste over 180 lande og territorier på et indeks for pressefrihed, som Journalister Uden Grænser har udarbejdet. Kun to pladser over Nordkorea.