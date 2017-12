Kina har ændret øer i Det Sydkinesiske Hav

En amerikansk tænketank har tidligere offentliggjort tilsvarende tal for de kinesiske faciliteter, og amerikanske militæreksperter siger, at Kina i år er fortsat med at bygge avancerede radarsystemer og andre faciliteter, som kan anvendes militært.

Statslige kinesiske medier siger, at byggeprojekter skrider støt fremad på øerne og revene, og at man har opnået en række imponerende resultater.

- Projekterne har fuldstændigt ændret øer og rev i Det Sydkinesiske Hav, skriver den kinesiske avis Folkets Dagblad.

Kina har blandt andet anlagt lufthavne, hvilket skaber bekymring i nabolandene og i USA.

Kina siger, at byggeprojekterne skal komme det internationale samfund til gode - blandt andet i kraft af redningstjenester og eftersøgningsenheder. Men Kina slår også over i en hårdere tone og insisterer på, at landet kan gøre, hvad det vil med sit eget territorium.

Den nye rapport er blevet lagt ud på en hjemmeside med data om Kinas Nationale Marine og med den udenlandske udgave af Folkes Dagblad. Her bliver det fastslået, Kinas militære tilstedeværelse er blevet udvidet "rimeligt".

I rapporten henvises der til, hvad der kaldes "en stor radar". Men det er uklart, om det drejer sig om mere end en.

Den kinesiske regering mener, at stort set hele Det Sydkinesiske Hav tilhører Kina, og det har opført en lang række kunstige øer i området.

Striden i farvandet handler blandt andet om den kunstige ø, der er opført oven på revet Subi i øhavet Spratly.

Flere andre lande i regionen gør krav på nogle af de havområder og rev, hvor Kina har opført de kunstige øer.

Det omstridte område ligger øst for Vietnams kyst, vest for Filippinerne, nord for Malaysia og Brunei og syd for Taiwan, Kina og Hongkong.