Kina giver indrømmelser på handel ved topmøde med EU

Kina bøjer sig for EU i spørgsmål om tvungen overførsel af teknologi og knowhow for europæiske selskaber, der vil operere i Kina.

- Forhandlingerne har været hårde men har i sidste ende båret frugt, skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter om resultatet af topmødet.

Konkret lover Kina, at det i fremtiden ikke vil være en betingelse for at komme ind på det kinesiske marked, at en virksomhed deler sensitive teknologier og oplysninger om sin praksis med kinesiske virksomheder.

I erklæringen lover Kina desuden, at man er klar til at kigge på statsstøtte af kinesiske virksomheder, der investerer i tredjelande - herunder EU's medlemslande.

Alt i alt lover parterne at støtte hinanden i at få reformer gennemført i Verdenshandelsorganisationen (WTO), som EU også har presset på for.

Op til topmødet var der tvivl om, hvorvidt man ville ende med en sluterklæring, da EU havde stillet flere fundamentale krav til Kina om handel og investeringer.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters første gang, siden Kina blev medlem af WTO i 2001, at landet er gået med til at diskutere regelændringer i organisationen.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg har EU ønsket at styrke samarbejdet med Kina for at sikre fremgang i globalt samarbejde og handel i lys af USA's handelskrigeriske fremfærd med præsident Donald Trump ved roret.

Et Kina, der tager en mere ledende og aktiv rolle i WTO, blev også efterspurgt af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han tirsdag holdt tale ved et møde i en dansk-kinesisk erhvervsorganisation.

Konkret håber statsministeren, at Kina vil fremme tillid og stabilitet.

- Netop på grund af vores tætte, bilaterale forhold føler jeg mig fri til at opfordre Kina til at skubbe endnu mere i den retning, siger Løkke.

Donald Tusk påtalte desuden ved pressemødet efter topmødet, at man havde diskuteret menneskerettigheder med Kina. I sluterklæringen står der også:

- EU og Kina bekræfter, at alle menneskerettigheder er universelle og udelelige.

Samtidig er Kina anklaget af blandt andet Amnesty International for at holde op imod en million mennesker i fangelejre.